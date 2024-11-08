Mersin Belediyesi'nden Gazimağusa Belediyesi'ne 2 otobüs, 1 vakumlu yol süpürme aracı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Gazimağusa Belediyesi'ne 2 otobüs, 1 vakumlu yol süpürme aracı hibe ettiği açıklandı.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile kurulan kardeş şehir ilişkileri çerçevesinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.

Vahap Seçer ve ekibini Mağusa’da ağırladıklarını, belediye hizmetleri konusunda bilgilendirdiklerini anımsatan Uluçay, Mersin'e iade-i ziyarette bulunduklarını ve hibe edilen araçları devralmak için geldiklerini söyledi.

Uluçay, “Belediyelerimizin yapacağı iş birliği konusunda çalışma grubu oluşturduk. Kardeş şehirlerimizle güçlü ilişkiler kurmaya devam edeceğiz” diyerek sürece katkısı olan herkese tek tek teşekkür etti.