Mersin Üniversitesi’nden KKTC’li öğrencilere tıp kontenjanı

2019-2020 öğretim yılı için Mersin Üniversitesi KKTC uyruklu ve GCE Advanced A Level sonuçlarına sahip öğrencilerimiz için 5 adet Tıp kontenjanı ayırdı.

Kontenjanlara başvurular 15-20 Ağustos 2019 tarihleri arasında https://oibs.mersin.edu.tr internet adresinden gerçekleştirilebilecek.

Sonuçlar 21-22 Ağustos tarihlerinde, https://uluslararasi.mersin.edu.tradresinden ilan edilecek olup, Kayıtlar ise 23-29 Ağustos tarihleri arasında şahsen veya noter vekaleti ile Mersin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında olacak.