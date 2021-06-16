Mersin'de 1 ton kokain ele geçirildi
Mersin’de Türkiye tarihinin en yüksek miktarda kokain ele geçirilen operasyonu gerçekleştirildi.
16/06/2021
Mersin Limanı'nda, bugüne kadar Türkiye'de yapılmış en büyük çaplı kokain yakalaması gerçekleşti. Gümrük Muhafaza ekipleri, 1 ton kokain ele geçirdi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyona yönelik bilgi verdi.
Bakan Muş, mesajında Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalandığını belirtti.
Muş, "Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır" dedi. Ticaret Bakanı Muş, başarılı operasyon nedeniyle Gümrük Muhafaza ekiplerini kutladı.