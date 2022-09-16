Mersin'de 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Mersin'in Aydıncık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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16/09/2022

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Mersin'de 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesinden alınan verilere göre, saat 04.56'da merkez üssü Mersin'in Aydıncık ilçesinde Richter ölçeliğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 15.65 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

16/09/2022 08:58
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TAGS: Mersin
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