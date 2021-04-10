Mersin'de Denizdeki Renk Değişiminin Sebebinin Kıbrıs Akasyası Poleni Olduğu Açıklandı

ads ads ads ads
10/04/2021

ads
ads
Mersin'de Denizdeki Renk Değişiminin Sebebinin Kıbrıs Akasyası Poleni Olduğu Açıklandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, son günlerde denizin bazı bölümlerinde görülen sarı tabakanın kirlilikten değil, mevsimsel nedenlerden oluştuğunu bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, denizin bazı noktalarında oluşan sarı tabakanın, Kıbrıs akasyası ağacının polenlerinin mevsimsel olarak rüzgar ve akıntı yoluyla taşınmasından kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, tabakanın, insanlara sağlık açısından herhangi bir zarar vermeyeceği ancak alerjisi bulunanların bu alanlarda denize girmemelerinin tavsiye edilmediği ifade edildi.

10/04/2021 15:30
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: mersin, deniz, akasya, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.