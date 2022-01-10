Mersin'de kadın cinayeti!

Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşayan Raziye Oskay, iş yerine gitmek için evinden çıktığı sırada eski nişanlısı B.C.U (24) tarafından silahlı saldırıya uğradı.



Silah sesi duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralandığı belirlenen Oskay, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Oskay, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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10/01/2022 14:34