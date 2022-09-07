Mersin'de orman yangını: 30 ev boşaltıldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava araçları ve yer ekipleri sevk edildi.

Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler de yangına müdahaleye destek veriyor.

Yangına 5 uçak, 3 helikopter, 40 arazöz ve 300 personelle müdahale ediliyor.

Öte yandan, söndürme çalışmalarına katılmaya giden bir arazöz Delikaya Mahallesi'nde şarampole devrildi. Kazada yara almayan arazöz sürücüsü kendi imkanıyla araçtan çıktı.

Tedbiren 30 ev boşaltıldı

Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız da yangın alanında incelemede bulundu, çalışmaları takip etti.

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da yangına müdahale eden ekiplere, hortum çekerek yardımcı oldu.

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07/09/2022 13:25