Mersin'de otobüs kazası: 9 ölü, 30 yaralı

Marmaris'ten Mardin'e giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, D-400 kara yolunun Yenikaş Mahallesi yakınında bariyere çarpıp devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30 kişinin yaralandığını belirledi.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aydıncık, Anamur ve Silifke'deki hastanelere kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Kaza dolayısıyla itfaiye ve karayolları ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

Vali Pehlivan kazayla ilgili bilgi aldı

Öte yandan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da olay yerine giderek kaza ile ilgili görevlilerden bilgi aldı.

Vali Pehlivan, kaza yerindeki incelemelerinin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Mersin-Antalya yol güzergahı üzerinde, Aydıncık ilçemiz sınırları içerisinde il merkezine de yaklaşık 170 kilometre mesafede, 40 yolcusu ile Marmaris'ten hareket etmiş olan ve Mersin istikametine oradan da Mardin'e doğru devam etmekte olan yolcu otobüsü, 01.15 sıralarında tünel çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde maalesef şarampole devrildi. Kaza neticesinde 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 30 vatandaşımız da yaralı olarak çevredeki ilçelerde bulunan hastanelere ve Mersin il merkezine sevk edildi. Gerçekten çok elim bir kaza, hepimizin canı yandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Kaza haberini alır almaz ekiplerimiz arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz, jandarma ekiplerimiz olay yerine geldi. Kaza sonrası gerekli çalışmaları yaptı."

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, cenazelerin yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Yaralılar hastanelere nakledildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kazayla ilgili yaptığı açıklamada yaralıların olay yerine görevlendirilen 15 adet ambulans ve 45 personel ile hastanelere nakledildiğini ifade etti.

Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"Gece 01.19’da Mersin Aydıncık İlçesi Sarıyer Tüneli girişinde meydana gelen otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybetmiş, 14’ü ağır 30 kişi yaralanmıştır. Yaralılar olay yerine görevlendirilen 15 adet ambulans ve 45 personel ile hastanelere nakledilmiştir.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavileri devam eden yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için gereken her şey yapılmaktadır."

Adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu:

"Mersin-Antalya D-400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 9 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralı 30 vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.

Kazayla ilgili Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir."