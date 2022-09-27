Mersin'de polisevine bombalı saldırı: 1 polis şehit oldu

Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine düzenlenen bombalı saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Ağır yaralanan bir polis memuru kaldırıldığı hastanede şehit düştü. İçişleri Bakanlığı, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüphelinin silahıyla birlikte gözaltına alındığını açıkladı. Ayrıca Bakanlık, polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneğinin de kontrollü bir şekilde patlatıldığı bilgisini paylaştı. Saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı 2 teröristten birinin Dilşah Ercan olduğu belirtildi.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polis evine bombalı saldırı düzenlendi. Bölgede Patlama sesinin ardından kısa süreli silah sesleri yükseldi. Çevrede endişe yaratan patlama ve silah seslerinin ardından polis alarma geçti. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 polis memuru yaralandı. Yaralanan polislerden biri kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU



Saldırı sırasında açılan ilk ateşle yaralanan ve durumu ağır olan polis memuru Sedat Gezer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer yaralı polis memurunun ise ameliyatının başarılı geçtiği bildirildi.

SALDIRININ İLK ANI KAMERADA

Mersin'deki saldırının ilk anlarına ait ortaya çıkan görüntülerde Polisevi önüne gelen bir kadın önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açtı. Ardından kamera kayıtlarına başka bir kadının daha girdiği görüldü. İki saldırgan uzun namlulu silahlarla Tece Polisevi nizamiye nöbet kulübesine ateş açmaya devam etti. O an çıkan çatışma sırasında da kadınlardan birinin yere düştüğü görüntülere yansıdı.

YARALANAN KADIN TERÖRİSTLER KENDİLERİNİ PATLATTI



Çatışmada yaralanan ve kaçamayacaklarını anlayan iki kadın terörist ise sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı. Güvenlik güçlerinin polisevi çevresinde yaptığı incelemede ise içerisinde bomba bulunan bir başka çanta ise uzman polisler tarafından imha edildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

* Mersin'in Mezitli İlçesindeki Polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmiş, çıkan çatışmada 2 polisimiz yaralanmıştır. Ayrıca Polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır.

Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir.

İÇİŞLERİ DUYURDU: TERÖRİSTLERDEN BİRİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Mersin Mezitli ilçesindeki Polisevine dün akşam saat 22.45 sıralarında (2) kadın terörist tarafından saldırıda bulunuldu, saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist, etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği ile ilgili yapılan çalışmalarda, birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlendi.

Teröristin; PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin’den katıldığı, Irak'ın kuzeyi, Kandil’de eğitim aldığı ve örgütün - sözde- özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Ayrıca, terörist hakkında metropollerde eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi.

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27/09/2022 11:41