Mersin'de Tören Düzenlendi

KKTC Mersin Başkonsolosluğu tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen tören, anıta çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından deniz üsteğmen Samil Yalçın, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı, bir öğrenci de şiir okudu.

KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, buradaki konuşmasında, Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlangıç noktası olan Mersin'de bir kez daha bu günü kutlamanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 20 Temmuz 1974'de gerçekleştirmiş olduğu harekatın Kıbrıs Türkleri için hayati bir harekat olduğunu vurgulayan İnanıroğlu, "1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Türkü'nün kendi devletlerinden silah zoruyla dışlanması, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalması bu harekatla durdurulmuştur." dedi.

Kıbrıs adasını Yunanistan'a bağlamak isteyen Yunan cuntasının 15 Temmuz 1974'te kanlı bir darbe gerçekleştirdiğini anımsatan İnanıroğlu, şöyle konuştu:

"Bu hayallerini Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlük hakkını kullanmasıyla gerçekleştirememiştir. Kıbrıs Türkü yaşadığı zorlu günleri anavatan Türkiye'nin sıcak ilgisi, maddi ve manevi yardımları, etkin ve fiili garantörlük hakkını kullanarak gerçekleştirmiş olduğu Barış Harekatı ile atlatıp, bugünlere ulaşmıştır. 20 Temmuz sabahı doğan güneşle Kıbrıs halkı özgürlüğüne kavuşmuş, nihayetinde bağımsızlığını ilan ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurmuştur."

İnanıroğlu, tüm şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını dile getirdi.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi bir gösteri sundu