Mersin’de ülke cimnastiğinin gelişimini görüştüler

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03/09/2023

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Mersin’de ülke cimnastiğinin gelişimini görüştüler

 

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve asbaşkan Basri Aydoğan, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen’in davetiyle Mersin'in ev sahipliğinde 6. kez organize edilen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupasını yerinde takip ediyorlar.

Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda başlayan müsabakalara 25 ülkeden 97 sporcu katıldığı Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupasında, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, başkan vekili İsmail Göktekin,antrenörler Yılmaz Göktekin ve Metin Sayın ile görüşmeler gerçekleştiren KKTC Cimnastik Federasyonu heyeti, ülke cimnastiğinin gelişimi için yapılabilecek konuları görüştüler.

Hasan Sapsızoğlu, bu önemli organizasyon için kendilerini davet ederek her türlü desteği veren Türkiye Cimnastik Federasyonu’na teşekkür ederken, tüm sporculara başarılar diledi.

 

03/09/2023 10:23
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TAGS: mersin, kktc, cimnastik
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