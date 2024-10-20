Mersin'de veli toplantısı için gittiği okulda mahsur kaldı

Mersin'de veli toplantısına katıldığı okulda mahsur kalan kişi, itfaiye ekipleri ve görevlilerce kurtarıldı.

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20/10/2024

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Mersin'de veli toplantısı için gittiği okulda mahsur kaldı

Merkez Toroslar ilçesindeki Çağdaşkent Anadolu Lisesi'nde düzenlenen veli toplantısına giden S.T, toplantının son bölümünde lavaboya gitti.

Toplantının sona ermesinin ardından veliler ve okul görevlileri binadan ayrıldı.

Bir süre sonra lavabodan çıkan S.T., okulda kimsenin bulunmadığını ve kapıların kilitli olduğunu fark etti.

Dışarı çıkamayan S.T, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vererek yardım istedi.

İhbar üzerine okula itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, bir süre sonra yanlarına gelen okul görevlilerinden aldıkları anahtarla kapıyı açıp S.T.'nin dışarıya çıkmasını sağladı.

Okula giren itfaiye ekipleri, yaptıkları kontrolde içeride başkasının olmadığını belirledikten sonra ayrıldı.

 

20/10/2024 23:05
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TAGS: Mersin’de veli toplantısı için gittiği okulda mahsur kaldı
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