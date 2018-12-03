Mersin’den Geldiği İddia Edilen Düzensiz Göçmenler Laçi Sahilinde Tespit Edildi

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Suriye kökenli olan ve 24 ile 41 yaş aralığındaki düzensiz göçmenlerin içinde bulunduğu sürat teknesinin, Rum Liman Polisi tarafından tespit edildiğini yazdılar.

Habere göre düzensiz göçmenler, polise verdikleri ifadede, sürat teknesiyle Mersin’den geldiklerini ayrıca taşıma ücreti olarak her birinin 2 bin 500 Euro ödediklerini belirttiler.

Polis daha sonra düzensiz göçmenleri taşıyan sürat teknesini de tespit etti.

Gazete düzensiz göçmenlerin sorgulandıktan sonra Kokkinotrimithia Göçmen Kabul Merkezi'ne götürüldüğünü yazdı.

Alithia gazetesi polisin, düzensiz göçmenleri taşıyan sürat teknesini “Pitili” sahilinde tespit ettiğini ve gemide araştırma yaptığını belirtti