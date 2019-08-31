Mersin'den Girne'ye kano ile geldiler

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ilk kez Mersin-Girne arası kano ile kat edildi.

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu organizasyonu ve Girne Belediyesinin katkılarıyla yapılan etkinlikte kano sporcuları Mersin’in Aydıncık ilçesinden yola çıkarak, Girne limanına ulaştı.

Tatar yapılan etkinlikle Anavatan türkiye ve KKTC birlikteliğinin sonsuza kadar süreceğinin mesajının bir kez daha verilmiş olduğunu vurguladı.

İki kişilik deneyimli Kano Ekspedisyon Ekibi Nüşabe Paşazade ve Şenol Özdemir beş buçuk metrelik iki kano ile sadece kürek çekerek Akdeniz’i geçti ve açık denizde TC ve KKTC bayraklarını dalgalandırdı.

24 saatlik yolculuğun ardından Girne Yat Limanına ulaşan ekibi, Alsancak Yelken Kulübü üyeleri çiçeklerle karşıladı.

Karşılama törenine, Başbakan Ersin Tatar, Girne Kaymakamı Sinan Güneş ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de katıldı.

Bayrak Teslim töreni sırasında konuşan Başbakan Ersin Tatar,Uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık yaratmak , 30 Ağustos ruhuna sahip çıkmak amacıyla düzenlenen etkinliğin önemine işaret ederek,açık denizde 24 saatlik bir yolculuğun ardından Girne’ye ulaşan sporcuları kutladı.

Bu organziasyonla, 30 Ağustos Zafer bayramı kutlamalarının daha anlamlı bir şekilde kutlandığını belirten Tatar, bu organizasyonla, Anavatan TC ve KKTC’nin birlik ve beraberliğinin sonsuza kadar süreceğinin mesajının bir kez daha verilmiş olduğunu vurguladı.

Ülke geleceğinin gençlere sahip çıkılmasının önemine de vurgu yapan Başbakan Tatar, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu işbirliğinde bu organzasonun gerçekleşmesine kaktı koyan herkesi kutladı.

Girne Kaymakamı Sinan Güneş de, 30 Ağustos zafer bayramının, bu etkinlikle daha anlamlı bir şekilde kutlandığını belirtterek, emeği geçen sporcuları kutladı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, bu anlamlı etkinliin gerçekleşmesine katkı koyan herkesi kutladı..

Törende daha sonra, sporculara anı plaketleri sunuldu.

Sporcular Aydıncıkbelediye başkanından teslim aldıkları KKTC ve TC Bayraklarını Başbakan Ersin Tatar’a ve Girne Kaymakamı Sinan Güneş’e teslim etti ardından, 24 saatlik deneyimlerini basın mensuplarına anlattılar.