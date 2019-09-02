Mersin'den Girne'ye yüzerek geldiler!

Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün deneyimli yüzücüleri, Mersin'in Aydıncık ilçesinden KKTC’ye yüzerek ulaştı.

Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yüzerek gelen Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübünün Master Yüzme Takımı, ilk kulaçlarını dün öğle saatlerinde atmışlardı.

Sporcular iki ülke arasındaki mesafeyi 24 saat içerisinde kat etmeyi amaçlıyorlardı.

Bugün öğle saatlerinde bu amaçlarına ulaşan 8 sporcu Girne Antik Limanı’na vardı. Sporcuları Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve beraberindeki heyet Türkiye ve KKTC bayraklarıyla karşıladı.

Dönüşümlü kat edilen mesafeyi 24 saatte tamamlamayı başaran yüzücülere, iki hakem ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de eşlik etti.

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