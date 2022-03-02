Mersinli Emlakçılar ile Kıbrıslı Türk Emlakçılar işbirliği yapacak

Bugün akşamüzeri Ekonomi ve Enerji Bakanlığında, Mersin Emlakçılar Odası İle Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği, Bakan Kutlu Evren’in huzurunda İş Birliği Protokolüne imza attılar.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren’in huzurunda, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur ile Türkiye Cumhuriyeti Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFET) Başkan Yardımcısı ve Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat’ın imzaladığı iş birliği protokolü ile emlak sektöründe iki birlik arasında birçok alanda iş birliği öngörülüyor

Bakan Kutlu Evren’in huzurunda imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, KKTC’de düzenlenecek 100 saatlik taşınmaz ticaret vergi sertifikası, Mesleki yeterlilik belgesi (MYK5 Belgesi), KKTC’de yapılması planlanan Kıbrıs Türk Emlakçılarına yönelik ekspertiz eğitimleri ile ilgili programların düzenlenmesi, mesleki eğitim alanlarında ve her iki emlak odası arasında iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor

Bakan Kutlu Evren, “her alanda, her daim en büyük desteği gördüğümüz Anavatan Türkiye’nin kurum ve kuruluşlarının, ekonomik birlik ve odalarının kurumlarımız, ekonomik birlik ve paydaşlarımızla birlikte, iş birliği içerisinde çalışmasından büyük mutluluk duymaktayız. Bu bağlamda bugün imzalanan iş birliği protokolünün özelde Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliğine ve Mersin Emlakçılar Odasına, genel de ise Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’ye hayırlı olmasını temenni ediyor, protokol kapsamında yapılacak çalışmalarda her iki kurumumuza da başarılar diliyorum” dedi.

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02/03/2022 16:38