Mersinlik yangını ile ilgili kurulan Meclis Araştırma Komitesi toplandı

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06/10/2022

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Mersinlik yangını ile ilgili kurulan Meclis Araştırma Komitesi toplandı

Mersinlik bölgesinde 21 Haziran'da meydana gelen orman yangını nedeni ile ilgili kurulan Meclis Araştırma Komitesi, bugün UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre komite, “davetlilerin dinlenmesi” gündemiyle toplandı ve toplantıda hazır bulunan tüm davetliler dinlendi. Araştırma Komitesi, çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığındaki komite toplantısına, Komite Başkan Vekili Erkut Şahali, CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Hasan Küçük katıldı.

Orman Dairesi Müdürlüğü, İskele Kaymakamlığı, Gazimağusa Kaymakamlığı, İtfaiye Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Orman Mühendisleri Odası yetkilileri ile Cemil Karzaoğlu da davetli olarak toplantıya katılarak, konuyla ilgili görüş ve önerilerde bulundu. 

06/10/2022 16:32
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TAGS: Mersinlik, yangın, Meclis Araştırma Komitesi
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