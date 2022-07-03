Mersinlik yangını sonrasında teşekkür yazısı yayımlayan Stewart’a değersizleştirme suçlaması

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, Kantara bölgesinde çıkan büyük yangının söndürülmesine verilen desteğe teşekkür için Barış Gücü’nün resmî web sayfasından yayımladığı teşekkür mesajında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i ve Rum yönetimini değersizleştirmekle suçlandı.

Fileleftheros “Barış Gücü Tarafından Değersizleştirilme” başlıklı haberinde Stewart’ın paylaşıldıktan kısa süre sonra hiçbir izahta bulunulmadan yayından kaldırılan ve Rum yönetiminden de rahatsız olup olmadığı veya girişimde bulunup bulunmadığına dair hiçbir resmî açıklama gelmediğine dikkat çektiği teşekkür yazısının kupürünü yayımladı.

Gazete Stewart imzalı teşekkür yazısında Anastasiadis’in sıradan vatandaş, Güney Kıbrıs’ın da Kıbrıs Rum toplumu olarak anıldığına dikkat çekerek metni şöyle aktardı:

“Kısa bir süre medyada yer alan yazısında Stewart yangının söndürülmesi için Kıbrıs Türk toplumuna yardımından dolayı Nikos Anastasiadis’e ve Kıbrıs Rum toplumuna takdirlerini belirtti Birleşik Krallığa, İsrail’e ve Türkiye’ye Ersin Tatar’a ve bütün etkilenenlere yardımları için teşekkür etti…”

Stewart’ın daha önce de, Güney Kıbrıs’a akredite İsrail Büyükelçisi’ni telefonla arayarak yangın söndürme uçağı talep ettiğini ancak büyükelçinin Stewart’a Rum yönetimini adres gösterdiğini yazan gazete, Colin Stewart’ın bu tavrını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile ayrı ayrı görüşmelerinde de tekrarladığını yazdı.

Habere göre Stewart Rum Başkanlık Sarayı’nın merdivenlerinde Anastasiadis’e “Kıbrıslı Rumların büyük yangın sırasında Kıbrıslı Türklere desteği için teşekkür etti. Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklere derhal yardım etmesinin, Kıbrıslıların kendi aralarındaki dayanışma ile ilgili ana unsura işaret ettiğini” söyledi.

Gazete BM tarafından ortaya konulan bu eşitliğin Türkiye ve KKTC’nin iki devlet taleplerini “tetiklemekten başka bir şey kazandırmayacağı” iddiasında bulundu.

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03/07/2022 14:15