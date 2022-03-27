Mersinlik’te, Bedi’s Piknik Alanı’nda ve Alaniçi’nde güzel gün…

Larnaka bölgesi halkının geleneği olarak bilinen Mart 9’u etkinlikleri bu yıl rötarlı yapıldı.

Baharı karşılamak için düzenlenen Mart 9’u etkinlikleri, havanın soğuk ve yağışlı olması nedeniyle iki hafta üst üste ertelenmişti.

Mart 9’u etkinlikleri bugün Mersinlik’te, Bedi’s Piknik Alanı’nda ve Alaniçi köyünde yapıldı.

Havanın da güzel olması nedeniyle, ülkenin dört bir tarafından vatandaşlar Mart 9’u etkinliklerine akın etti.

Tüm partilerden siyasiler ve ülke yöneticileri de etkinliklere katıldı.

Etkinlikte mangalda kebap başta olmak üzere Kıbrıs’a özgü birçok yemek yendi, içkiler içildi.

Etkinlik çerçevesinde, dans gösterileri, yarışmalar, çekilişler de yapıldı.

Bu habere tepkiniz:



27/03/2022 20:32