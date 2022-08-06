Mersinlik’te doğa kendini yeniliyor

Mersinlik bölgesinde 21 Haziran tarihinde başlayan ve 5 gün süren orman yangınları sonucu yanarak siyah örtü ile kaplanan doğa kendini yenilemeye başladı. Yanmış ağaçların içinden çıkan yeşillikler insanlara umut oldu.

21 Haziran'da başlayan yangın, Mersinlik, Ağıllar, Ardahan ve Topçuköy köylerini kapsayan yaklaşık 20 bin dönümlük bir alanda etkili olmuştu.

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, yangın alanından fotoğrafları paylatşı .

Kemal Basat'ın paylaşımı şöyle:

Mersinlik’ten mutlu eden görüntüler: Yangın felaketinin yaşandığı Mersinlik bölgesinde doğa kendini toparlamaya başladı…

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06/08/2022 11:17