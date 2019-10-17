Mersinlik'te Tırmanacaklar

19 Ekim Cumartesi günü Avenue Dereboyu önünden start alacak olan yarış, 20 Ekim Pazar günü saat 11.00’de Mersinlik’te bulunan 3.3 kilometrelik özel etabın 3 kez geçilmesiyle Mersinlik - Ardahan Kavşağına kurulacak servis alanında son bulacak. Şampiyonanın en süratli etabı olacak olan Mersinlik Etabı’nda çekişme yaşanması bekleniyor.

Doğa Koyuncu ve Deniz Denner 'in 1’er kez birincilikleri bulunan 2019 Şampiyonasında, onları Kemal Topçuoğlu izliyor. E4 kategorisinde çekişmeye sahne olan şampiyona, Eray Özvurulmuş, Ahmet Debreli, Kürşat Güdül, Önem Biçentürk, Ömer Sayar, Aziz Ataoğlu ve Doğa Koyuncu ile en kalabalık kategori olacak.

Tırmanma Şampiyonası’na ise ilk kez bir kadın pilot olarak katılacak olan Gölgem Paşa E2 Kategörisinde Deniz Denner ve Methoidis Arygory ile mücadele edecek.

S1 kategorisinde ise Ayer Argün şampiyonluk için sürecek. E3 kategorisinde Kemal Topçuoğlu ve Hasan Karlıtaş yarışacak. Zorlu S2 kategorisinde ise Cenk Toksoy ve Hüseyin Aksoy yarışacak.

Kadınlar Kurulu’ndan anlamlı yardım

İlk kez Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu bünyesinde oluşturulan KKTOK Kadınlar Kurulu ilk projeisini Avenue Dereboyu yarışında gerçekleştirecek.

“Yarışta olduğu gibi erken tanı için de zaman önemlidir!”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Motor Sporları camiasında bir ilk olan KKTOK Kadınlar Kurulu kuruldu. KKTOK Kadınlar Kurulu’nun ilk gerçekleştireceği etkinlik 19 Ekim Cumartesi saat 14.00’de 3. Tırmanma Yarışı ana sponsoru olan Avenue Dereboyu önünde gerçekleştirilecek

KKTOK Kadınlar Kurulu, Meme Kanseri Farkındalık Ayı’na denk gelen etkinliğinde, “Yarışta Olduğu Gibi Erken Tanı İçin De Zaman Önemlidir” sloganı ile bu zorlu mücadeleye destek verebilmek adına bir dilim bir farkındalık etkinliği yapacak.

Avenue Dereboyu önünde gerçekleştirilecek olan seremonik startta kurulacak stantta yapılacak satışlardan elde edilen tüm gelir Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlanacak.

Yarışma kayıt listesi:

0 0 Umut Bullici Ford Escort 1 1 Deniz Denner Ömer Topçu Mitsubishi Lancer Evo 5 E2 2 2 Doğa Koyuncu Mazda RX-7 E4 3 3 Kemal Topçuoğlu Orçun Yırık Honda Civic E3 4 4 Cenk Toksoy Şakir Akaylı Mitsubishi Lanver Evo 6 S2 5 5 Eray Özvurulmuş İzem Özvurulmuş Nissan Skyline E4 6 6 Ahmet Debreli Nissan Silvia E4 7 7 Hüseyin Aksoy Salih Çelikkaya Mitsubishi Lancer Evo VIII S2 8 8 Methodios Argyrou Grigoris Argyrou Mitsubishi Lancer Evo 3 E2 9 9 Kürşat Güdül Orhan Keleş Nissan Silvia E4 10 10 Aziz Ataoğlu Nissan Silvia E4 11 11 Ayer Argün Osman Biçentürk Suzuki Swift S1 12 12 Hasan Karlıtaş Numan Kahküllü Honda Civic E3 13 14 Ömer İlhan Sayar Salih Kanatlı Nissan Silvia E4 14 15 Gölgem Paşa Ali Paşa Subaru İmpreza E2 15 16 Önem Biçentürk Hüseyin Ayrılmazkardeşler Nissan Silvia E4

17/10/2019 10:44