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Mersinlik'te Tırmanacaklar

2019 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 3. yarışı Avenue Dereboyu Sponsorluğunda 19-20 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.

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17/10/2019

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Mersinlik'te Tırmanacaklar

19 Ekim Cumartesi günü Avenue Dereboyu önünden start alacak olan yarış, 20 Ekim Pazar günü saat 11.00’de Mersinlik’te bulunan 3.3 kilometrelik özel etabın 3 kez geçilmesiyle Mersinlik - Ardahan Kavşağına kurulacak servis alanında son bulacak. Şampiyonanın en süratli etabı olacak olan Mersinlik Etabı’nda çekişme yaşanması bekleniyor. 

Doğa Koyuncu ve Deniz Denner 'in 1’er kez birincilikleri bulunan 2019 Şampiyonasında, onları Kemal Topçuoğlu izliyor. E4 kategorisinde çekişmeye sahne olan şampiyona, Eray Özvurulmuş, Ahmet Debreli, Kürşat Güdül, Önem Biçentürk, Ömer Sayar, Aziz Ataoğlu ve Doğa Koyuncu ile en kalabalık kategori olacak.

Tırmanma Şampiyonası’na ise ilk kez bir kadın pilot olarak katılacak olan Gölgem Paşa E2 Kategörisinde Deniz Denner ve Methoidis Arygory ile mücadele edecek.

S1 kategorisinde ise Ayer Argün şampiyonluk için sürecek. E3 kategorisinde Kemal Topçuoğlu ve Hasan Karlıtaş yarışacak. Zorlu S2 kategorisinde ise Cenk Toksoy ve Hüseyin Aksoy yarışacak. 

Kadınlar Kurulu’ndan anlamlı yardım

İlk kez Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu bünyesinde oluşturulan KKTOK Kadınlar Kurulu ilk projeisini Avenue Dereboyu yarışında gerçekleştirecek. 

“Yarışta olduğu gibi erken tanı için de zaman önemlidir!”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Motor Sporları camiasında bir ilk olan KKTOK Kadınlar Kurulu kuruldu. KKTOK Kadınlar Kurulu’nun ilk gerçekleştireceği etkinlik 19 Ekim Cumartesi saat 14.00’de 3. Tırmanma Yarışı ana sponsoru olan Avenue Dereboyu önünde gerçekleştirilecek

KKTOK Kadınlar Kurulu, Meme Kanseri Farkındalık Ayı’na denk gelen etkinliğinde, “Yarışta Olduğu Gibi Erken Tanı İçin De Zaman Önemlidir” sloganı ile bu zorlu mücadeleye destek verebilmek adına bir dilim bir farkındalık etkinliği yapacak.

Avenue Dereboyu önünde gerçekleştirilecek olan seremonik startta kurulacak stantta yapılacak satışlardan elde edilen tüm gelir Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlanacak.

Yarışma kayıt listesi: 

0

0

Umut Bullici

Ford Escort

1

1

Deniz Denner

Ömer Topçu

Mitsubishi Lancer Evo 5

E2

2

2

Doğa Koyuncu

Mazda RX-7

E4

3

3

Kemal Topçuoğlu

Orçun Yırık

Honda Civic

E3

4

4

Cenk Toksoy

Şakir Akaylı

Mitsubishi Lanver Evo 6

S2

5

5

Eray Özvurulmuş

İzem Özvurulmuş

Nissan Skyline

E4

6

6

Ahmet Debreli

Nissan Silvia

E4

7

7

Hüseyin Aksoy

Salih Çelikkaya

Mitsubishi Lancer Evo VIII

S2

8

8

Methodios Argyrou

Grigoris Argyrou

Mitsubishi Lancer Evo 3

E2

9

9

Kürşat Güdül

Orhan Keleş

Nissan Silvia

E4

10

10

Aziz Ataoğlu

Nissan Silvia

E4

11

11

Ayer Argün

Osman Biçentürk

Suzuki Swift

S1

12

12

Hasan Karlıtaş

Numan Kahküllü

Honda Civic

E3

13

14

Ömer İlhan Sayar

Salih Kanatlı

Nissan Silvia

E4

14

15

Gölgem Paşa

Ali Paşa

Subaru İmpreza

E2

15

16

Önem Biçentürk

Hüseyin Ayrılmazkardeşler

Nissan Silvia

E4
17/10/2019 10:44
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