Mersiya Kraliçesi Cynethryth’in mezarı bulundu

İngiltere’de Reading Üniversitesi’nden arkeologlar, Berkshire kentine bağlı Cookham kasabasında 8. yüzyıldan kalma bir manastırın kalıntılarını ortaya çıkardı. Yapılan incelemeler manastırın Mersiya Kraliçesi Cynethryth tarafından yaptırıldığını gösterdi.

Bununla birlikte ekip, manastırın diğer sakinlerini barındıran ahşap binaların kalıntılarını ve onların yaşamlarına dair fikir veren eserleri de ortaya çıkardı.

Kazıya öncülük eden Reading Üniversitesi arkeologlarından Dr. Gabor Thomas şunları söyledi:

ORTA ÇAĞ'DAKİ YAŞAM HAKKINDA YENİ BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI

"Belgelenmiş kraliyet dökümanlarına rağmen, arkeolojik kanıt eksikliği nedeniyle bu manastırda veya Thames'in bu bölümündeki yaşamın nasıl olduğu hakkında neredeyse hiçbir şey bilinmiyor. Burada yaşayan keşişlerin ve rahibelerin nasıl yedikleri, çalıştıkları ve giyindiklerine dair artık ayrıntılı bir izlenime sahibiz. Yeni keşif, Anglo-Sakson manastırlarının nasıl düzenlendiğine ve oradaki yaşamın nasıl olduğuna dair yeni bir ışık tutacaktır” dedi.

MANASTIR TİCARİ YOLLAR ARASINDA OLMASINDAN DOLAYI OLDUKÇA GÜÇLÜ BİR KONUMDAYDI

Diğer taraftan, İngiltere'deki en önemli ticaret noktalarından biri olduğu için Thames güzergâhı üzerindeki sitelerde bir manastır ağı kuruldu ve bu sayede bu dini kurumlar zengin ekonomik merkezler haline geldi.

Thames Nehri, Mercia ve Wessex krallıkları arasında tartışmalı bir sınır oluşturdu, bu nedenle buradaki manastırın özel stratejik ve politik önemi vardı. Bu tarihi geçmişe rağmen, manastırın tam yeri uzun süredir tartışılıyordu.

ÇOK SAYIDA EŞYA ORTAYA ÇIKARILDI

Yeni yapılan kazı, bugün hala ayakta olan Holy Trinity Kilisesi'nin avlusunda uzanan açık alanları araştırarak bu soruyu yanıtlamaya çalıştı. Ekip, yiyecek kalıntıları, yemek pişirmek ve yemek için kullanılan çanak çömlek kapları ve muhtemelen topluluğun kadın üyeleri tarafından giyilen narin bir bronz bilezik ve bir elbise iğnesi gibi kişisel kıyafet parçaları dahil olmak üzere çok sayıda eşyayı ortaya çıkardı.

Tüm bunların yanı sıra, manastırın hendeklerle ayrılmış onlarca işlevsel bölgeye ayrıldığı açıklandı. Bu bölgelerden birinin barınma için, diğeri ise muhtemelen metal işleme için kullanıldığı tespit edildi.

"KEŞİFTEN HEYECAN DUYUYORUZ"

Öte yandan, Dr. Thomas, manastırın Mersiya Kraliçesi Cynethryth’ın ebedi dinlenme yeri de olduğunu sözlerine ekledi:

"Cynethryth, yaşamı boyunca gerçek bir statüye ve etkiye sahip olan büyüleyici bir kadın liderdi. Eşi Kral Offa ile aynı statüye ve etkilere sahipti. Offa’nın ölümünden sonra ülkeye liderlik etmeye devam etti. Yöneticiliğini yaptığı ve aynı zamanda son dinlenme yeri olması muhtemel olan manastırın fiziksel kanıtlarını bulmaktan heyecan duyuyoruz” dedi.

KRALİÇE CYNETHRYTH HAKKINDA

Kraliçe Cynethryth MS 796'da kocası Kral Offa'nın ölümünden sonra bir tarikata kayıldı manastırın kraliyet baş rahibesi oldu. Ölümünden önce, İngiltere’nin orta kesimlerini kapsayan ana Anglo-Sakson krallıklarından biri olan Mersiya’yı yönetmişti.

DÖNEMİNDE MADENİ PARALARA RESMİ BASILAN TEK KRALİÇE

Diğer taraftan, Kral Offa, birçok tarihçi tarafından Büyük Alfred'den önceki en güçlü Anglo-Sakson kralı olarak kabul ediliyor. İngiltere ve Galler arasındaki sınırda Offa's Dyke olarak bilinen ve bugün hala görülebilen toprak bariyeri yaptırmasıyla tanınıyor. MS 800’lerde öldüğü bilinen Cynethryth ise bu dönemde bir madeni para üzerinde tasvir edildiği bilinen tek Anglo-Sakson kraliçesi olarak tarihe geçti.

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22/08/2021 12:58