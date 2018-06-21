Mert Fırat ve İdil Fırat evleniyor

Kısa süre önce aşk yaşamaya başlayan Mert Fırat ve İdil Fırat’ın evlenecekleri iddia edildi. Ağustos ayının ikinci haftası nikâh yapmayı planlayan çift, düğün yeri bakıyor

Kısa süre önce birlikte olmaya başlayan Mert Fırat ve sosyetik güzel İdil Fırat’ın evlilik kararı aldıkları öğrenildi.

Cadde'nin haberine göre; Oyuncu, yaklaşık bir yıl beraberlik yaşadığı Hande Doğandemir’den ayrıldıktan hemen sonra İdil Fırat’la aşk yaşamaya başladı. Yaklaşık iki aydır beraber olan ikilinin, düğün yeri baktığı iddia edildi.

Çift, ağustos ayının ikinci haftasında nikâh masasına oturmayı planlarken, bu mutlu haberi, sadece yakın çevresindekilere söyledi.

Eylül ayında yeni sezonuyla ekrana gelecek olan ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinin başrol oyuncularından Mert Fırat’ın, sete başlamadan önce düğünün yapılmasını istediği öğrenildi.

Daha önce Kıvanç Tatlıtuğ ve Engin Öztürk’le ilişki yaşayan İdil Fırat’a evlilikle ilgili ailesinden çıkmayan onay, yeni sevgilisi Mert Fırat için çıkmıştı. Sosyetik güzel, geçtiğimiz hafta oyuncuyu kardeşi Can ve dedesiyle de tanıştırmıştı.