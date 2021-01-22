Mert Fıstıkcı hayatını kaybetti!
22/01/2021
Haber Kıbrıs-Özel
Alayköy’ün sevilen insanlarından Mert Fıstıkcı genç yaşta hayatını kaybetti. Lefkoşa Türk Belediyesi personeli olarak görev yapan Fıstıkcı bugün tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. İki çocuk babası Mert Fıstıkcı’nın vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Mert Fıstıkcı geçtiğimiz günlerde iş yerinden aniden rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Fıstıkcı günlerdir verdiği yaşam mücadelesini bugün kaybetti.