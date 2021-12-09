Mert Günok ameliyat edildi

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09/12/2021

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Mert Günok ameliyat edildi

Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, ameliyat edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın GZT Giresunspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağ ile menisküs yaralanması tanısı konan tecrübeli kalecinin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat edildiği belirtildi.

Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve menisküs tamiri uygulanan Mert Günok'un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacağı duyuruldu.

Açıklama, "Mert Günok'a bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." şeklinde son buldu.

 

09/12/2021 22:11
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TAGS: Mert Günok ameliyat edildi
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