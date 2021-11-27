Mert Günok sezonu kapattı

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27/11/2021

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Mert Günok sezonu kapattı

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynadığı GZT Giresunspor mücadelesinde sakatlanan Mert Günok'tan kötü haber geldi.

Beşiktaş'ta sol diz çapraz bağı kopan Mert Günok sezonu kapattı.

Tecrübeli file bekçisi, geçireceği ameliyatın ardından 6 aylık tedavi sürecine girecek.

Siyah-beyazlı ekipte, tecrübeli file bekçisi Mert Günok, konuk ekibin 4. golü öncesinde pozisyon almaya çalışırken çime takılıp yerde kaldı.

Mert Günok'un yerde kalmasının ardından Champness topu boş ağlara gönderdi ve skoru 4-0'a getirdi.

Sakatlanan Mert Günok, pozisyon sonrasında oyuna devam edemedi ve oyun alanını sedyeyle terk etti. Mert Günok ilk müdahalelerin ardından stattan ambulansla ayrılmak zorunda kaldı.

27/11/2021 22:22
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TAGS: Mert Günok sezonu kapattı
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