Mert Hakan Yandaş ile Kazımcan Karataş arasında arbede: Ankaragücü-Fenerbahçe maçı sonrası gerilim

Ankaragücü'nün Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'ndan elediği maçın ardından olay çıktı. Mert Hakan Yandaş ile Kazımcan Karataş arasındaki gerilim yayına yansıdı. Öte yandan Oosterwolde ile Pedrinho arasında da arbede çıktı.

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28/02/2024

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Mert Hakan Yandaş ile Kazımcan Karataş arasında arbede: Ankaragücü-Fenerbahçe maçı sonrası gerilim

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, Ankaragücü'ne deplasmanda 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarının son bölümünde Oosterwolde ile Pedrinho arasında gerilim yaşandı. Çıkan olaylar sonrası her iki futbolcu da sarı kartla cezalandırıldı.

Maçın son düdüğünün ardından ise Mert Hakan Yandaş ile Kazımcan Karataş arasında arbede çıktı. 

 Diğer futbolcuların araya girmesiyle tartışma büyümeden sonlandı.

Mert Hakan Yandaş'ın daha sonra öfkeyle soyunma odasına doğru giderken bazı taraftarlarla gerginlik yaşadığı yayına yansıdı.

 

28/02/2024 08:47
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TAGS: mert hakan yandaş, kazımcan karataş, fenerbahçe, ankaragücü, türkiye kupası
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