Mert Hakan Yandaş ve Oosterwolde'den Galatasaray maçı sonrası flaş paylaşım

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, sahasında Young Boys'a 1-0 mağlup oldu ve toplamda 4-2'lik skorla Devler Ligi'ne veda etti. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elendi ve grup aşamasına kalamadı. Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ne vedası sonrası Mert Hakan Yandaş'tan çarpıcı bir paylaşım geldi.

MERT HAKAN YANDAŞ: "SÖZ KONUSU TÜRK BAYRAĞI İSE BİZDE KANSIZLIK OLMAZ"

Mert Hakan Yandaş yaptığı paylaşımda, "Herkes karakterine yakışanı yapar, söz konusu Türk Bayrağı ise bizde kansızlık olmaz… İyi geceler Büyük Fenerbahçe Taraftarı" ifadelerini kullandı.

OOSTERWOLDE'DEN PAYLAŞIM



Jayden Oosterwolde ise Fenerbahçe'nin geçen sezon Galatasaray'ı mağlup ettiği karşılaşmadaki gol sevincinin fotoğrafını "İyi geceler" ifadesiyle paylaştı.