Mert Öcal doğum gününde Sude Burcu'ya evlilik teklifinde bulundu

Survivor All Star 2022'de aşk yaşadıkları ortaya çıkan Mert Öcal ile Sude Burcu'nun mutlu birliktelikleri devam ediyor. Dolu dizgin aşk yaşayan çiftten Öcal, son olarak doğum gününde sevgilisi Sude Burcu'ya evlilik teklifinde bulundu. Öcal'ın yüzüğü çıkardığı anlarda Sude Burcu şaşkınlığını gizleyemedi.

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2022'de farklı takımlarda yer alan ve yarışmanın başlamasından birkaç hafta sonra aşk yaşadıkları ortaya çıkan Sude Burcu ile Mert Öcal, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Sık sık aşk pozlarını paylaşan çiftten 26 yaşındaki Burcu, Türkiye'ye gelir gelmez soluğu 39 yaşındaki sevgilisinin yanında almış ve oyuncuyla çektikleri kareye kırmızı kalp emojisi koyarak sosyal medyada paylaşmıştı. Geçtiğimiz haftalarda tatile giden ünlü çift, keyifli anlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti. İkilinin aşk pozu sonrasında takipçileri, "Maşallah çok yakışıyorsunuz" yorumlarında bulunmuştu.

SUDE KAYITSIZ KALMADI

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2022'de farklı takımlarda yer alan ve yarışmanın başlamasından birkaç hafta sonra aşk yaşadıkları ortaya çıkan Sude Burcu ile Mert Öcal, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Sık sık aşk pozlarını paylaşan çiftten 26 yaşındaki Burcu, Türkiye'ye gelir gelmez soluğu 39 yaşındaki sevgilisinin yanında almış ve oyuncuyla çektikleri kareye kırmızı kalp emojisi koyarak sosyal medyada paylaşmıştı. Geçtiğimiz haftalarda tatile giden ünlü çift, keyifli anlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti. İkilinin aşk pozu sonrasında takipçileri, "Maşallah çok yakışıyorsunuz" yorumlarında bulunmuştu.

SUDE KAYITSIZ KALMADI

İlişkilerini göz önünde yaşamaktan çekinmeyen ikiliden Sude Burcu, Mert Öcal'ın Dünya Yakışıklılar Günü'nü kutladı. Öcal'ın pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Burcu, "Yalnız bugün Dünya Yakışıklılar Günü'ymüş. Kutlu olsun aşkım... Dünya yakışıklım benim" diye yazdı. Sevgilisinin bu paylaşımına kayıtsız kalmayan Mert Öcal ise aynı kareyi kendi sosyal medya hesabından "Teşekkürler aşk" notuyla yayınladı.

AŞK BÖYLE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan Survivor All Star'ın ilk başlarında aşklarını gizli tutan Sude Burcu ve Mert Öcal'a; Evrim Keklik, oyun alanında "Aranızda bir şey mi var?" diye sorunca gerçekler ortaya çıkmıştı. Survivor 2020'de de yarışan Mert Öcal, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Sude'ye çiçek hediye etmişti. Sürprize karşılık veren Sude, teşekkür edip, çiçeği almış ve ünlü oyuncunun Sevgililer Günü'nü kutlamıştı.

"BU ADAMLA NELER YAŞADIĞIMI BİLEMEZSİN"

Mert Öcal'ın bu hamlesi, Nisa Bölükbaşı'nı kızdırmıştı. Gönüllüler adına mücadele eden Nisa, takım arkadaşı Sude'ye Mert'in dışarıda bir ilişkisi olduğunu söylemiş ve "Daha havaalanında 'Seni seviyorum' dedi. 10 saniye sonra senin yanına geldiyse bu içimi yiyor anladın mı?" sözleriyle tepkisini dile getirmişti. Sude ise, "Bu çok özel bir konu! Sen benim neden devam ettiğimi bilemezsin. Daha önceden benim bu adamla 8-9 ay neler yaşadığımı bilemezsin" ifadelerini kullanmıştı. Mert ve Makbule'nin birlikteliğini bildiğini söyleyen Nisa, bildiklerini Sude'ye anlatmıştı. Survivor 2020'de yarışan Makbule Şakalakoğlu da Nisa'ya sarıldığı fotoğrafı yayınlayarak, yakın arkadaşının desteğine karşılık vermişti. Sosyal medyada Mert Öcal'ı takip etmeyi bırakan Şakalakoğlu, birlikte yer aldıkları fotoğrafları da kaldırmıştı.

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26/09/2022 09:43