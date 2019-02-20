Mertcanoğlu’ndan sevindirici haber

Dörtyol Karakaolu’nda görevli polis memuru Halil Ersan’ın silahının kazaen patlaması sonucu her iki ayağından yaralanan polis çavuşu Berk Mertcanoğlu’nun ktirik saatleri devam ederken, sağlık durumunun daha iyiye gittiği açıklandı.

Ayağını hareket ettirmeye başladı

BRT’nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan’dan aldığı bilgiye göre, Mertcanoğlu’nun kritik 48 saatte durumu stabil ve arzu edilen şekilde ilerliyor. Özyılkan, 48 saatlik hayati tehlikesi devam eden Mertcanoğlu’nun, kan dolaşımının iyi gözüktüğü ve ayağını hareket ettirebildiğini belirtti. Özyılkan, Berk Mertcanoğlu’nun durumunun stabil, izlenmeye devam edildiğini de açıkladı.

Ağır yaralanmıştı

Polis çavuşu Berk Mertcanoğlu, geçtiğimiz gün önemli bir damar zedelenmesi sonucu ağır yaralanmıştı.