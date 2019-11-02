Mertekçi, Kabri Başında Törenle Anıldı

Eski milletvekili, Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Mertekçi ölümünün ikinci yıldönümünde anıldı.

Mertekçi’nin Yuvacık Mezarlığı’ndaki kabri başında tören düzenlendi. Törene, ailesi yanında, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, bazı milletvekilleri, bazı siyasi parti yetkilileri ile sevenleri katıldı.

Mertekçi’nin ailesi ve Yalova Spor Kulübü adına söz alan Kadir Dağcan, Mertekçi’nin kişiliği, yurt sevgisi ve hayatı hakkında bilgi verdi.

Törende yapılan konuşmalarda Mertekçi’nin hayatı anlatıldı, anılar paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Tahsin Mertekçi’nin çok sevilen, kişilik sahibi bir insan olduğunu kaydederek, Mertekçi’nin Kıbrıs Türk toplumunun erken kaybettiği önemli bir değer olduğunu vurguladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, Tahsin Mertekçi ile birlikte çok gülüp ağladıklarını kaydederek, Mertekçi’nin ülke sorunları ile insan söz konusu olduğunda kendini ikinci plana atabilen, mücadeleci ve etrafına pozitif enerji veren biri olduğunu ifade etti.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Tahsin Mertekçi’nin gelecek nesillere örnek olacak bir kişilik olduğunu belirterek, böylesi bir değerin siyaset hayatı, çalışma arzusu, kulüp sevgisi, mücadeleci kişiliğinin bu tür etkinliklerle anlatılmasının önemine değindi.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de, Tahsin Mertekçi’nin iyi bir sevgi adamı, hümanist, insancıl ve ülke sorunlarına çok duyarlı biri olduğunu anlatarak, onu erken kaybetmenin acısını yaşadıklarını söyledi.

TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı ise, Tahsin Mertekçi’nin TKP geleneğinin önemli bir temsilcisi olduğunu belirterek, birlikte yıllarca çalışma imkanı bulduklarını ve Mertekçi’nin her yönüyle örnek bir kişilik olduğunu söyledi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, Mertekçi’ye olan özlemin giderek arttığına işaret ederek, Mertekçi’nin trafik canavarına dur demek için tek başına eylemler de üstlenen önemli bir mücadele insanı olduğunu anlattı.

Ana töreninde, HP Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu, CTP adına Güzelyurt İlçe Örgütünden Vasfi Candan, UBP milletvekili Yasemin Öztürk, Kulüpler Birliği’nden Özel Tahsin de konuşma yaparak, Tahsin Mertekçi’nin örnek kişiliğine değindi, O’nu unutmayacaklarını belirttiler.

Konuşmaların ardından Tahsin Mertekçi için dualar okundu ve mezarına çiçekler bırakıldı.

02/11/2019 16:15