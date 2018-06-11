Mertekçi köyünde anıldı

Yalova kulübünün eski başkanı Tahsin Mertekçi doğduğu yer alan güneydeki Piskobu (Yalova) köyünde anıldı. Tahsin Mertekçi ailesi ve Piskobu köy muhtarı ve oradaki futbol kulübü tarafından birlikte organize edilen anı maçı için yaklaşık 130 kişi otobüslerle Bostancı sınır kapısından geçerek Tahsin Merteki’nin doğduğu yer olan Piskobu köyüne gidildi ve Tahsin Mertekçi oynanan anı maçı ile anıldı.

Yalova kulübünün eski başkanı Tahsin Mertekçi doğduğu yer alan güneydeki Piskobu (Yalova) köyünde anıldı.

Tahsin Mertekçi ailesi ve Piskobu köy muhtarı ve oradaki futbol kulübü tarafından birlikte organize edilen anı maçı için yaklaşık 130 kişi otobüslerle Bostancı sınır kapısından geçerek Tahsin Merteki’nin doğduğu yer olan Piskobu köyüne gitti.

Köyde yapılan izaz ikramlardan sonra öğle yemeği Episkobia Otelde alındı. Tarihi yerler ve deniz kenarında yapılan geziden sonra maçın oynanacağı sahaya gidildi.

Oynanacak anı maçı öncesi Mertkçi ailesi ve Yalova kulübü ile Piskobu köy muhtarı ve kulüp yetkilileri tarafından karşılıklı plaket alış-verişinde bulunuldu.

Mertekçi ailesi adına bir konuşma yapan Özkan Mertekçi, “Tahsin Mertekç’nin kuzeyde olduğu gibi doğduğu yer olan Piskobu köyünde de hatırlanması bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir. Onun yaptığı iyilikler kurduğu dostluklar her zaman hatırlanacaktır. Bizlerin buraya gelmesini ve böyle bir anı maçı ile hatırlanmasını sağlayan köy muhtarı ve burada yaşayan Arif Mutluson’a çok çok teşekkür ederim.”

Köy muhtarı da yaptığı konuşmada böyle bir anı maçını oynayacak olmalarından çok mutlu olduklarını ve bunun ilerleyen zamanlarda devamını istediklerini, davet almaları halinde bunun bir karşılığını da kuzeyde yine Yalova takımı ile yapmak istediklerini dile getirdi.

Daha önce Yalova takımında oynayan futbolcularla, Piskobu takımı veteranları arasında oynanan maç tıpkı gün boyu süren dostluk gibi dostça (1-1) bitti.

Maçta görev yapan tüm futbolculara Mertekçi ailesi tarafından birer madalya be katılım belgesi verildi.

Merhum başkan Tahsin Mertekçi ailesi tarafından organize edilen bu gezi ve maç için oraya giden tün sevenlerine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı tüm Mertekçi ailesine teşekkür eder mekanın cennet olsun diyoruz Tahsin Mertekçi.