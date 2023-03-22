Mertens formasına kavuşuyor

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Belçikalı futbolcu Dries Mertens'in, milli ara sonrasında oynanacak Adana Demirspor maçında sahada olması bekleniyor.

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22/03/2023

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Mertens formasına kavuşuyor

Galatasaray'da Dries Mertens sahalara dönüyor. Belçikalı futbolcu son olarak, 5 Şubat'ta oynanan Trabzonspor maçında forma giymişti.

Bu karşılaşmanın sonra yapılan antrenmanda sakatlanan Mertens, özel program dahilinde çalışıyordu. Tecrübeli oyuncu, Galatasaray'ın Antalya'da yaptığı kampta da bireysel antrenmanlarını sürdürmüştü.

Dries Mertens'in sakatlığını atlattığı ifade edildi. 35 yaşındaki futbolcunun, milli aranın ardından oynanacak Adana Demirspor mücadelesinde formasına kavuşması bekleniyor.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı ise yaşadığı baş ağrısı nedeniyle milli takım kampından ayrıldı. 28 yaşındaki futbolcunun ciddi bir rahatsızlığı olmadığı ve Adana Demirspor mücadelesinde kadroda yer alacağı öğrenildi.

22/03/2023 12:01
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TAGS: Mertens, forma,
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