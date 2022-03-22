Mert'in gidişi Sude'yi yıktı! Seni böyle görmek çok üzücü...

Survivor'da birleşmeye sayılı günler kala hızlı eleme sistemi devam ediyor. Önceki gün Mert'in Survivor'a erken veda etmesi çok konuşuldu. Mert ile yakın olan Sude gözyaşlarına boğuldu. Sosyal medyada Sude Burcu için kötü yorumlar yapılınca kardeşi Simge Burcu sessizliğini bozdu. İşte Survivor'la ilgili öne çıkanlar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da yeni eleme adayı dün akşam kıran kırana mücadele sonrası belli oldu.

Eleme için kritik önem taşıyan dokunulmazlık oyununun birincisi dün akşam gerçekleşti. Top yuvarlama, tümsek geçme ve atışın yer aldığı parkurda kadın ve erkek yarışmacılar ayrı ayrı mücadele etti. İlk etapta kadın yarışmacılar karşı karşıya geldi. Gönüllü kadınlarının üstünlüğüyle sonuçlanan yarışmada ikinci etaba geçildi.

Nefes kesen oyunun ikinci etabında erkeklerde ünlüler takımı galip geldi ve 1-1'lik eşitlik sağlandı. Final etabından takımlar arasında 'en iyiler' mücadelesi yaşandı. Best Of'ta Ayşe'nin aldığı sayı ile gönüllüler takımı oyunu 3-0 gibi net bir skorla bitirdi. Haftanın 1. dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler adaya konseyine gitti. Tek tek gidecek ismi belirleyen ünlüler oylarını kullandı. Oylamaların tamamlanması ile Acun Ilıcalı ismi yazılan yarışmacıları açıkladı. Oy dağılımında ikiye bölünen ünlüler takımı Bora ve Barış Murat Yağcı'nın isimlerini yazdı. Bora'dan bir oy daha fazla alan Barış, Survivor'da ilk eleme adayı oldu.

Haftalardır eleme potasındaki yerini alan Barış," Söyleyecek bir şeyim çok yok. Bu zamana kadar girdiğim potalardan sevenlerim sayesinden çıktım. Bu saatten sonra da her türlü potadan çıkarım. Sessiz sakin bir birey olarak devam edeceğim. Zamanı geldiğinde kalan kalacak giden gidecek" dedi.

Heyecan dolu konseyde oylama öncesi Acun Ilıcalı performans birincilerini açıkladı. Pazartesi akşamı ünlülerde Merve ve Atakan, gönüllülerde Seda ve Berkan performans birincileri oldu. Böylece bu 4 yarışmacı Survivor'da dokunulmazlığı elde etti.

MERT GİTTİ SUDE YIKILDI

Survivor All Star'a pazar akşamı veda eden isim Mert Öcal olmuştu. Mert'in adaya veda etmesi Sude'yi yıktı. Gözyaşlarına boğulan Sude duygularını 'Ruhum çekilmiş gibi hissettim onun adını duyduğum zaman. Ama içimde bir birikmişlik hissediyorum onun çok büyük bir etkisi var. Bir haftadır duygusal çöküş yaşıyorum, ailemle alakalı... Üstüne Berna gitti, onun üstüne Mert gitti. Burası git gide zor bir yer olmaya başladı. Tabii ki ikimiz aynı anda çıkamayacaktık buradan. Ya o önce çıkacaktı ya da ben! O gitti, bu kadar etkileneceğimi de beklemiyordum. Her şeyi bilerek geldik buraya, herkes de artık biliyor. Mert'in gidişi benim patlama noktam oldu.' sözleriyle dile getirdi.

KARDEŞİ İSYAN ETTİ!

Sude Burcu'nun ağlaması sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı kullanıcılar Sude için kötü yorum yapınca kardeşi Simge Burcu, Twitter hesabından isyan etti.

Ablasına destek olan Simge Burcu, 'Gerçekten zavallısınız... Bir insanın ağlamasından mutlu olabilecek kadar kötü kalplisiniz diyecek bir şey bulamıyorum... Konu ne olursa olsun Sude'yi böyle görmek üzücü... Çok güçlüsün unutma bebeğim! Sen hep gül...' mesajını paylaştı.

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22/03/2022 09:48