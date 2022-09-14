Merve Boluğur, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisiyle sokak ortasında kavga etti

Oyunculuğa ara vererek şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, bir süredir DJ Mert Aydın ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisinden gelen evlilik teklifini kabul eden Boluğur, düğün hazırlıklarına başladı. Yoğun bir hazırlık sürecine başlayan çift, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

SOKAK ORTASINDA TARTIŞTILAR

Cadde üzerinde araçlarını bekleyen çift, kimseye aldırış etmeden tartışmaya başladı. Telefonuna gelen mesajın ardından sevgilisine "O benim arkadaşım" diyerek sitem eden Boluğur'un gerginliği yüzüne yansıdı. O anlar da basın mensuplarını görünce iyice gerilen Boluğur, "Teşekkür ederiz" diyerek soruları yanıtsız bıraktı.

"DÜĞÜN TELAŞI BİZİ YORDU"

2 Ekim'de nikah masasına oturacak olan çiftten Aydın ise tartışırken görüntülendikleri için rahatsız oldu. Basın mensuplarından ricada bulunan Aydın, "Bunu yayınlamasanız olmaz mı? Düğün telaşı bizi biraz yordu. O yüzden buradayız" dedi. Çift daha sonra araçlarına binerek gözden kayboldu.

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14/09/2022 14:27