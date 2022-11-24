Merve Boluğur ile Mert Aydın boşandı

Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi projelerle parlayan Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile Fuat Paşa Yalısı'nda evlenmişti.

Ünlü çift evliliğin ikinci ayında yollarını ayırma kararı almıştı.

Merve Boluğur, sosyal medya hesabı Instagram'dan, "Olmadı, teşekkürler. Hayat bu... Mert'e de mutluluklar. Güzel günlerimiz için teşekkürler." açıklamasıyla ayrılık kararı aldıklarını yazmıştı.

Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşması sonuçlandı.

2 Ekim'de nikah masasına oturan Boluğur ve Aydın'ın evliliği ikinci ayını doldurmadan sona erdi.

"YANIMDA BABAM VAR SORU SORMAYIN"

Adliye çıkışı babası ile görüntülenen Boluğur, "Yanımda babam var lütfen soru sormayın, rahatsız kendisi" diyerek soruları yanıtsız bırakırken Mert Aydın ise kısa bir açıklama yaptı.

"YÜRÜTEMEDİK"

Aydın, "Olmadı. Yürütemedik Merve'ye her şey için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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24/11/2022 09:35