Merve Boluğur market arabasıyla poz verdi yorum yağdı

Merve Boluğur ilginç paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Son dönemlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Boluğur bu kez market arabasıyla poz verdi.

MARKET ARABASIYLA POZU OLAY OLDU

Güzel oyuncu son olarak market arabasıyla pozlarını yayınladı.

Paylaşıma çok sayıda beğeni gelirken, ''Ya yenge bi dur Allah'ını seversen'' , ''Fotoğrafta garip bir shop var gibi ama yok gibide bizde delirdik abla'' , ''Merve poz iyide alışveriş sepeti nedir ya'' şeklinde yorumlar da geldi.