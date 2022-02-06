Merve Boluğur’dan İtiraf: Huzurum Yok

Özel hayatına ilişkin konuşan oyuncu Merve Boluğur, “Param var ama huzurum yok. Mutluluğu hak ettiğimi düşünüyorum” dedi.

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06/02/2022

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Merve Boluğur’dan İtiraf: Huzurum Yok

Özel hayatına ilişkin konuşan oyuncu Merve Boluğur, “Param var ama huzurum yok. Mutluluğu hak ettiğimi düşünüyorum” dedi.

Son zamanlarda aradığı ilişkiyi bir türlü bulamayan oyuncu Merve Boluğur, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İş adamı Mr. Jane’in Kayseri’de açtığı mekanı ziyaret eden Merve Boluğur, mutfağa girip mantı yaptı.

“PARAM VAR AMA…”

“Annem beni böyle görse gözleri yaşarır” derken, özel hayatına ilişkin de konuştu.

Boluğur, “Mutluluğu kendim yaratıyorum. Hayat bana bunu öğretti. Param var ama huzurum yok. Mutluluğu hak ettiğimi düşünüyorum.” dedi.

“SINGLE ÇIKARACAĞIM”

Yakında Mr Jade ile ortak bir çalışma yapacağını belirten oyuncu, “Single çıkaracağım. Artık beni sahnelerde göreceksiniz. Elektronik pop tarzındaki kendi bestemi yorumlayacağım.” dedi.

06/02/2022 19:56
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TAGS: Merve Boluğur
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