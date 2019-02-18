Merve Boluğur'un Gecelikli Pozu Sosyal Medyayı Salladı

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından paylaştığı gecelikli pozuyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Popçu Murat Dalkılıç'tan boşanmasının ardından sürekli saçlarının modelini ve rengini değiştiren ve zor güzler geçiren Merve Boluğur, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Oyuncu son olarak gecelikle poz verdi.

GECELİKLE POZ VERDİ

Uzun süredir bir projede yer almayan Boluğur,sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Boluğur, en son gecelikli fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncu paylaştığı fotoğrafla binlerce beğeni aldı.

"TANRI KADINI YARATTI"

Güzel oyuncu Merve Boluğur'un fotoğrafına 'Çok güzelsin', 'Siyah saçın en çok yakıştığı kadın' ve 'Tanrı kadını yarattı' yorumları yapıldı.