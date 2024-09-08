Merve Çelebi̇ plajda 5.etabı da şampi̇yonlukla tamamladı

Başarılı voleybolcumuz Merve Çelebi partneri Yaren Sencel ile sezonun 5.ve son etabı olan Mersin Pro Beach Tour'u şampiyonlukla tamamladı.

Logycy Shipping Ltd.'in destekleriyle katıldığı Mersin etabında Merve partneri Yaren ile finalde Ukraynalı rakiplerini 2-1 mağlup ederek sezonu önemli bir başarıyla noktaladı. Yazda plaj, kışta kar voleybolunda başarıdan başarıya koşan Merve Çelebi dört ay süren Pro Beach Tour'da beşinci şampiyonluğun sevincini yaşadı.

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