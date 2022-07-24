Merve Çelebi şampiyonluğa abone!

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24/07/2022

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Merve Çelebi şampiyonluğa abone!

Başarılı voleybolcumuz Merve Çelebi partneri Bahanur Gökalp ile yine birincilik kürsüsüne çıktı.
Artvin'in Hopa ilçesinde Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Pro Beach Turu Hopa Plaj Voleybol Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaşan Merve Çelebi ile Bahanur Gökalp geçtiğimiz ay Balkan Plaj Voleybol Turnuvasında da şampiyonluk elde etmişti.
Üç gün süren turnuvada finale kadar set vermeden gelen Merve-Bahanur, finalde  Müge-Öykü ikilisi karşısında 22-20 ve 21-13'lük setlerle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve başarılarına bir yenisini daha ekledi.

24/07/2022 18:25
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