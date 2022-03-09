Merve Çelebi, Sivas'ta Kar Voleybolu şampiyonu

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09/03/2022

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Merve Çelebi, Sivas'ta Kar Voleybolu şampiyonu

Başarılı voleybolcumuz Merve Çelebi, Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde düzenlenen Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası'nda takımıyla şampiyonluğuna ulaştı.

 6-9 Mart tarihlerinde Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda Merve Çelebi, Bahanur Gökalp ve Sanem Baş ile başarılı karşılaşmalar oynadı. Şampiyonluğa ulaşan başarılı sporcumuz geçtiğimiz ay CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu Kahramanmaraş etabında takımıyla üçüncülüğü elde etmişti.

09/03/2022 19:28
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TAGS: Merve Çelebi, Sivas’ta Kar Voleybolu şampiyonu
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