Merve çelebi yetkililere ateş püskürdü

Plaj voleybolunda Balkan Şampiyonu olan sporcumuz Merve Çelebi sosyal medya hesabından destek verenlere teşekkür ederken, devlet ve hükümet yetkililerine ağır sitemde bulundu.

Çelebi’nin açıklaması şöyle:

Bu başarı benim, ailemin, akademideki çocuklarımın, dostlarımın, canım partnerimin, üstümde emeği olan antrenörlerimin, sevenlerimin ve hiç tanımasam da beni hep destekleyen gönül bağımız olan halkımızın ama devletimizin koltuklarında oturan her başarımda danışmanlarının yazdığı kutlama mesajlarını yayınlayan, vaadler veren ama hiç bir sözünü tutmayan, beni yalnız bırakan sizlerin asla değil. O yüzden evladımız diye başlayan o kutlama yazılarınızın hiç birini kabul etmiyorum! o yüzden benim başarımdan kendinize rica ederim pay çıkarmayın! Ben bu halkın evladıyım. Beni gönülden destekleyen tanıdığım ve çoğunu tanımadığım herkese çok teşekkür ederim, insan isteyince herşeye rağmen başarılı olabilir umarım sevginize layık olmaya devam ederim, çok teşekkür ederim.

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26/06/2022 20:04