Merve Çelebi'li Türkiye Plajda Balkan Şampiyonu

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15/09/2024

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Merve Çelebi'li Türkiye Plajda Balkan Şampiyonu

Bu sezon Türkiye Plaj Voleybolu etaplarında şampiyonluklara ambargo koyan başarılı voleybolcumuz Merve Çelebi, Türkiye adına partneri Nursel Yaren Sencel ile Balkan şampiyonluğuna ulaştı. 
Moldova'da düzenlenen Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonasında yarı finalde Kosovalı rakiplerini 2-0 mağlup eden Merve-Nursel finale yükseldi. 
Finalde Yunanistanlı rakiplerini de 2-0'lık setlerle mağlup eden Merve- Nursel ikilisi Türkiye'ye Balkan şampiyonluğu kazandırdı.
Pro Beach Tour'da 5 şampiyonluktan sonra Merve,  Balkan şampiyonluğu ile başarılarını taçlandırdı.

15/09/2024 18:52
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TAGS: Merve Çelebi’li Türkiye Plajda Balkan Şampiyonu
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