Merve , Esra İle Kulüpler Türkiye Şampiyonluğunu Kazandı

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27/08/2023

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Merve , Esra İle Kulüpler Türkiye Şampiyonluğunu Kazandı

Başarılı voleybolcumuz Merve Çelebi bir başarıya daha imza atarak partneri Esra Betül Çetin ile Pro Beach Tour Kulüpler Türkiye Şampiyonası Ören Etabı'nda şampiyonluğa ulaştı.
Balıkesir Ören'de organize edilen Bioderma Pro Beach Tour Kulüpler Türkiye Şampiyonasında tüm maçlarını kazanan Merve Çelebi ile Esra Betül Çetin şampiyonluğa ulaşırken genel klasmanda da ilk sırada yer almayı başardı.
Bu sonuçla Merve-Esra ikilisi Türkiye'yi Avrupa Plaj Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı.

27/08/2023 21:20
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TAGS: Merve, Esra
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