Merve, Mersin’de birinci

TVF Pro Beach Tour’un Mersin etabında kadınlarda Merve – Bahanur ikilisi birinci olurken, erkeklerde sporcularımız Ali Osman Nurettin – Kemal Şah ikilisi ikinci oldu.

Kadınlar finalinde İLK SETİ ALAN Buğra Eryıldız Kuzmin – Lunina ikisilisi 21-13 aldı. İkinci sette Polonyalı oyuncu Lunina’nın rahatsızlanması ile takım hakem kararı ile çekildi. Bu sonuçla Merve Çelebi partneri Bahanur Gökalp birinci oldu.

Erkeklerde finale çıkan Ali Osman Nurettin-Kemal Şah ikilisi finalde Murat – Ali ikilisine 21-14 ve 21-17’lik setlerle 2-0 yenilerek ikincilikte kaldı.

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07/08/2022 20:06