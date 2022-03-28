Merve, Milli Takım’la bu kez üçüncü

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28/03/2022

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Merve, Milli Takım’la bu kez üçüncü

Merve Çelebi’nin de yer aldığı Türkiye Kadın Milli Takım, CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu WagrainEtabı’nı üçüncülükle tamamladı.

Merve Çelebi, Bahanur Gökalp ve Simge Yalçın’dan oluşan Türkiye Milli Takım, Çekya 1 takımıyla çıktığı yarı final maçını 2-1 kaybederek şampiyonluğu kaçırdı.

Türkiye, İtalya karşısında verdiği üçüncülük mücadelesini ise15-12, 15-5’lik set sonuçlarıyla 2-0 kazanarak üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Merve’li Türk Milli Takım, Avusturya öncesinde Avrupa Turu’nun Kayseri/Erciyes’teki ayağında ise şampiyonluk elde etmişti. (BRTSPOR)

28/03/2022 09:35
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TAGS: Merve Çelebi, Merve, spor
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