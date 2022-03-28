Merve, Milli Takım’la bu kez üçüncü
28/03/2022
Merve Çelebi’nin de yer aldığı Türkiye Kadın Milli Takım, CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu WagrainEtabı’nı üçüncülükle tamamladı.
Merve Çelebi, Bahanur Gökalp ve Simge Yalçın’dan oluşan Türkiye Milli Takım, Çekya 1 takımıyla çıktığı yarı final maçını 2-1 kaybederek şampiyonluğu kaçırdı.
Türkiye, İtalya karşısında verdiği üçüncülük mücadelesini ise15-12, 15-5’lik set sonuçlarıyla 2-0 kazanarak üçüncülük kürsüsüne çıktı.
Merve’li Türk Milli Takım, Avusturya öncesinde Avrupa Turu’nun Kayseri/Erciyes’teki ayağında ise şampiyonluk elde etmişti. (BRTSPOR)