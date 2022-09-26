Merve Özbey: Tek çocuk hiç çocukmuş

Kenan Koçak ile mutlu bir evlilik sürdüren ve geçtiğimiz yıl kızı Elif Özüm'ü dünyaya getiren ünlü şarkıcı Merve Özbey, 16 Eylül 2022'de ikinci kez anne oldu. Ünlü şarkıcı, kızı ve oğlunu Instagram hesabından 'Tek çocuk hiç çocukmuş' notuyla paylaştı.

Kenan Koçak ile iki yıl önce nikâh masasına oturan Merve Özbey, mutlu evliliğini bebekle taçlandırmıştı. Geçtiğimiz yıl kızı Elif Özüm'ü dünyaya getiren ünlü şarkıcı, 12 Mart tarihinde bir kez daha anne olacağını "Ömrümüze ömür katan Elif'ime kardeş geliyor. Ailemiz büyüyor" diyerek müjdelemişti. Ağustos ayında doğum öncesi son kez saheye çıkan Merve Özbey, 16 Eylül 2022'de ikinci kez anne oldu.

Merve Özbey ve Kenan Koçak çifti, bebeklerine 'Emir' adını vermişti. Doğumun gerçekleştiği özel hastanenin başhekimi, yaptığı açıklamada; “48 santim, 2.810 gram olarak dünyaya gelen bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

'ÇOK MUTLUYUM'

Çiçeği burnunda anne Merve Özbey, hastene çıkışı görüntülenmişti. Eşi Kenan Koçak'la beraber basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçı, "Çok şükür sağlıkla kucağımıza aldık. Şimdi de diğer evladımıza kavuşmanın heyecanı ve mutluluğuyla evimize gidiyoruz." demişti. Ünlü ismin eşi Kenan Koçak da "Ben de çok mutluyum. İnşallah sağlıklı, huzurlu, vatana millete hayırlı bir birey olur" diyerek mutluluğunu dile getirmişti.

'BAZILARININ YÜREĞE İYİ GELEN BİR YANI VARDI'

Tüm bunların ardından Özbey, dört kişilik ailesinden ilk fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşmıştı. Ünlü isim, fotoğrafın altına; "Bazılarının yüreğe iyi gelen bir yanı vardı, armağan gibiydiler…iyi ki! İyi ki! Bütün dünyam bu!" notunu düşmüştü.

'BİR TEK EMZİK KRİZİMİZ VAR'

Şimdilerde ikinci kez anne olmanın tadını çıkaran ve çocuklarıyla ilgilenen Merve Özbey, son olarak kızı Elif Özüm'ün kardeşi Emir'i sevdiği anları paylaştı. Ünlü şarkıcı, paylaşımına; "Abla oldu. Her şeyin çok farkında. Saçını seviyor. Bir tek emzik krizimiz var oda çözülür herhalde. Bu arada tek çocuk hiç cocukmuş kesin bilgi yayabiliriz" notunu düştü. 34 yaşındaki Özbey'in paylaşımına kısa sürede binler beğeni ve "Maşallah kuzucuklara", "Yerim sizi", "Allah bağışlasın" gibi yorumlar geldi.

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26/09/2022 20:30