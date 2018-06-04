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Meryem Ataoğlu’nun evinde HIRSIZLIK

Meryem Ataoğlu’na ait evden ziynet eşyaları ile parfüm çaldığı tespit edildi. 

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04/06/2018

Meryem Ataoğlu’nun evinde HIRSIZLIK
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Gazimağusa’da 18 Mayıs’ta 08:00-17:00 saatleri arasında H.D.’nin (K-58) temizliğe gittiği Meryem Ataoğlu’na ait evden ziynet eşyaları ile parfüm çaldığı tespit edildi. 
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, H.D. tutuklandı. 

Diğer polisiye haberler:


C.K. (E-24) Karpaşa köyünün güney kısmında İkidere mevkiinde Hasan Şanoğlu'na ait tarladan rulo balya çalmaktan tutuklandı. 
Öte yandan Gönyeli’de A.S.(E-28) ve H.S.(E-28), dün birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek askeri birlik içerisinde hurda olarak muhafaza edilen demir pencere çerçeveleri ile demir ranza malzemelerini çaldıkları tespit edilerek tutuklandı.

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TAGS: Meryem Ataoğlu, hırsızlık, haber, kıbrıs
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