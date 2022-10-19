Meryem Ceren Kırma Minikler Ligi 30 Ekim'de başlıyor

2021 yılında Minikler Gelişim Ligi olarak düzenlenen lig, bu yıl, yakın zamanda kaybettiğimiz ve aramızdan ayrılan minik sporcu Meryem Ceren Kırma adına düzenleniyor.

Minikler Liginin bundan sonra Meryem Ceren Kırma Minikler Ligi olarak oynanacağını belirten Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz, Meryem Ceren Kırma Minikler Liginin 30 Ekim 2022 Pazar günü Atatürk Spor Salonu'nda düzenleneceğini kaydetti.

Saat 08.30'da tüm takımların hazır olmaları gerektiğini belirten Başkan Deniz, turnuvaya katılacak olan takımlarımıza başarılar dileyerek, turnuvada mücadele edecek olan minik sporcuların Cumhuriyet coşkusu ile birlikte deneyim kazanacaklarını ifade etti

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19/10/2022 12:11